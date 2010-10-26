Красича дисквалифицировали за симуляцию на две игры

Полузащитник туринского "Ювентуса" Милош Красич получил наказание от дисциплинарной комиссии Итальянской лиги в виде пропуска двух матчей серии А, сообщает Football Italia.

Поводом для наказания послужил инцидент, случившийся в воскресной игре "Болонья" - "Ювентус" (0:0), когда в результате симуляции в исполнении экс-хавбека московского ЦСКА арбитр матча Андреа де Марко назначил в ворота хозяев пенальти, который не смог реализовать Винченцо Яквинта.

Красич подвергся резкой критике со стороны итальянских СМИ. В результате этой дисквалификации он пропустит ближайшие матчи "Ювентуса" против "Чезены" и "Милана".