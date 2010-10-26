От киприотов требуют обосновать обвинение в продаже Евро-2012 Украины и Польше

УЕФА потребовал от Федерации футбола Кипра обосновать доказательствами обвинения в продаже Евро-2012 Украине и Польше, выдвинутые бывшим функционером федерации Спиросом Марангосом, сообщает Reuters.

УЕФА заявляет, что может начать расследование только на основе реальных доказательств. «27 октября – крайний срок, когда Марангос должен предоставить нам доказательства обвинений в адрес членов исполкома», – говорится в заявлении Союза. Если от Марангоса не последует доказательств, то УЕФА подаст на киприота в суд.

Марангос, бывший член совета директоров Футбольной федерации Кипра, заявил, что пять высокопоставленных чиновников УЕФА получили 11 миллионов евро за свои голоса в пользу совместной заявки Польши и Украины. Посредником, по его словам, выступил известный кипрский адвокат, имя которого не называется.

Официальные лица Польши и Украины отвергли обвинения Марангоса. "Этому заявлению три года. Если бы в нем была хоть частица правды, никакого чемпионата у нас бы уже не было", - заявил, в частности, вице-премьер Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. По мнению Колесникова, заявления Марангоса - не более, чем "внутренние разборки между кипрскими футбольными функционерами".