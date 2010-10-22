Лига Европы. БАТЭ победил в гостях «Шериф» и возглавляет группу (ВИДЕО)

Борисовский БАТЭ победил в выездном матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы тираспольский «Шериф» со счетом 1:0.

Гол в дебюте матча забил защитник Сосновский. Победа позволила БАТЭ утвердиться в роли лидера группы.

«Очень доволен победой, своей командой. Было сложно, «Шериф» оказывал на нас давление. Но мы сумели выстоять и добиться положительно результата. Возможно, кого-то наша игра не очень впечатлила. Но чтобы выйти из группы, нужно одерживать и такие победы. Из недостатков могу отметить, что нам не хватало быстрого выхода из обороны», - отметил главный тренер БАТЭ Виктор Гончаренко.