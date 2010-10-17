В матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» одолел «Кьево» на своем поле со счетом 3:1.

Дубль на 18-й и 30-й минутах встречи оформил бразильский легионер "Милана" Алешандре Пато. Оба своих гола бразилец забил после передач шведа Златана Ибрагимовича. Но на этом Ибра не остановился и срезал мяч в свои ворота, на 70-й минуте возродив интригу в матче. Уже в добавленное время Робиньо, вышедший вместо Пато, забил третий мяч Милана.

Алешандре Пато, пропустивший около трех недель из-за травмы, после восстановления забил четыре мяча в четырех играх Серии А.