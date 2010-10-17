«Реал» разгромил «Малагу», Криштиану Роналду был великолепен (ВИДЕО)

Мадридский "Реал" вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу после того, как на выезде крупно обыграл "Малагу" (4:1) в матче 7-го тура.

Основной вклад в успех своей команды внес известный португалец Криштиану Роналду, который принял участие в организации всех четырех мячей. Первый и последний гол в ворота "Мальорки" на 30-й и 65-й минутах забил Гонсало Игуаин после результативных пасов Роналду. А на 45-й и 51-й минутах Криштиану отличился сам. Гол престижа у "Малаги" провел Крис Стадсгард на 55-й минуте.