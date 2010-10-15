Чемпионат России, 24-й тур: расписание матчей и трансляций
15 октября 2010, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 24-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по воскресенье.
СПАРТАК - АЛАНИЯ
15 октября. Москва. Стадион "Лужники". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD)
ТОМЬ - САТУРН
16 октября. Томск. Стадион "Труд". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол).
ЗЕНИТ - АМКАР
16 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол).
РУБИН - РОСТОВ
16 октября. Казань. Центральный стадион. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол).
ТЕРЕК - ЦСКА
17 октября. Грозный. Стадион им.Билимханова. 14.00 (Россия 2. НТВ Плюс Наш футбол).
ДИНАМО - АНЖИ
17 октября. Химки. Стадион "Арена Химки". 16.15 (НТВ Плюс Наш Футбол).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СИБИРЬ
17 октября. Самара. Стадион "Металлург". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол).
ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК Нч
17 октября. Москва. Стадион "Локомотив". 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD).