Чемпионат России, 24-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 24-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по воскресенье.

СПАРТАК - АЛАНИЯ

15 октября. Москва. Стадион "Лужники". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD)

ТОМЬ - САТУРН

16 октября. Томск. Стадион "Труд". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол).

ЗЕНИТ - АМКАР

16 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол).

РУБИН - РОСТОВ

16 октября. Казань. Центральный стадион. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол).

ТЕРЕК - ЦСКА

17 октября. Грозный. Стадион им.Билимханова. 14.00 (Россия 2. НТВ Плюс Наш футбол).

ДИНАМО - АНЖИ

17 октября. Химки. Стадион "Арена Химки". 16.15 (НТВ Плюс Наш Футбол).

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СИБИРЬ

17 октября. Самара. Стадион "Металлург". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол).

ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК Нч

17 октября. Москва. Стадион "Локомотив". 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD).