Евро-2012: все результаты игрового дня 12 октября

Во вторник состоялись матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года по футболу в девяти группах. Приводим перечень результатов.



Группа А

Казахстан - Германия - 0:3 (0:0)

Голы: Клозе, 49 (0:1); Гомес, 76 (0:2); Подольски, 85 (0:3)

Азербайджан - Турция - 1:0 (1:0)

Голы: Садыхов, 38 (1:0)

Бельгия - Австрия - 4:4 (1:2)

Голы: Воссен, 11 (1:0); Шимер, 14 (1:1); Арнаутович, 29 (1:2); Феллаини, 47 (2:2); Шимер, 62 (2:3); Огунжими, 87 (3:3); Ломбартс, 90 (4:3); Гарник, 93 (4:4)



Группа B

Македония - Россия - 0:1 (0:1)

Голы: Кержаков, 8 (0:1)

Словакия - Ирландия - 1:1 (1:1)

Голы: Леджер, 16 (0:1); Дюрица, 36 (1:1)

Армения - Андорра - 4:0 (3:0)

Голы: Казарян, 4 (1:0); Мхитарян, 16 (2:0); Мовсисян, 33 (3:0); Пиззелли, 52 (4:0)



Группа C

Эстония - Словения - 0:1 (0:0)

Голы: Сидоренков, 66 (автогол) (0:1)

Фарерские о-ва - Сев.Ирландия - 1:1 (0:0)

Голы: Хольст, 60 (1:0); Лафферти, 76 (1:1)

Италия - Сербия - матч прерван из-за беспорядков болельщиков



Группа D

Беларусь - Албания - 2:0 (1:0)

Голы: Родионов, 10 (1:0); Кривец, 77 (2:0)

Франция - Люксембург - 2:0 (1:0)

Голы: Бензема, 22 (1:0); Гуркюфф, 76 (2:0)



Группа E

Голландия - Швеция - 4:1 (2:0)

Голы: Хунтелаар, 4 (1:0); Афеллай, 37 (2:0); Хунтелаар, 55 (3:0); Афеллай, 59 (4:0); Гренквист, 69 (4:1)

Финляндия - Венгрия - 1:2 (0:0)

Голы: Салай, 50 (0:1); Форссель, 86 (1:1); Джуджак, 94 (1:2)

Сан-Марино - Молдова - 0:2 (0:1)

Голы: Жосан, 20 (0:1); Дорош, 86 (пенальти) (0:2)



Группа F

Греция - Израиль - 2:1 (1:0)

Голы: Салпигидис, 22 (1:0); Спиропулос, 59 (автогол) (1:1); Карагунис, 63 (пенальти) (2:1)

Латвия - Грузия - 1:1 (0:0)

Голы: Сирадзе, 74 (0:1); Цауня, 91 (1:1)



Группа G

Англия - Черногория - 0:0 (0:0)

Швейцария - Уэльс - 4:1 (2:1)

Голы: Штокер, 8 (1:0); Бэйл, 13 (1:1); Штреллер, 21 (2:1); Инлер, 82 (пенальти) (3:1); Штокер, 89 (4:1)



Группа H

Дания - Кипр - 2:0 (0:0)

Голы: Расмуссен, 48 (1:0); Лоренцен, 81 (2:0)

Исландия - Португалия - 1:3 (1:2)

Голы: Криштиану Роналду, 3 (0:1); Хельгусон, 17 (1:1); Рауль Мейрелеш, 27 (1:2); Поштига, 72 (1:3)



Группа I

Шотландия - Испания - 2:3 (0:1)

Голы: Вилья, 44 (0:1); Иньеста, 55 (0:2); Нейсмит, 58 (1:2); Пике, 66 (автогол) (2:2); Льоренте, 79 (2:3)

Лихтенштейн - Чехия - 0:2 (0:2)

Голы: Нецид, 12 (0:1); Кадлец, 29 (0:2)