Россияне вышли в единоличные лидеры группы В отборочного цикла Евро-2012

Одержав победу в Скопье над Македонией, сборная России вышла в единоличные лидеры группы В отборочного цикла Евро-2012. В этом нашей команде помогли сборные Ирландии и Словакии. Они, также как и Россия, имели по 6 очков после трех матчей, но во вторник сыграли вничью в Жилине - 1:1.

Публикуем таблицу группы.



И В Н П М О

1.Россия 4 3 0 1 6-3 9

2.Ирландия 4 2 1 1 7-5 7

3.Армения 4 2 1 1 9-4 7

4.Словакия 4 2 1 1 4-4 7

5.Македония 4 1 1 2 4-4 4

6.Андорра 4 0 0 4 1-11 0



