Сборная России одержала победу над Македонией на ее поле (ВИДЕО)

Сборная России по футболу победила команду Македонии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года на ее поле в Скопье со счетом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте провел Александр Кержаков. Во второй половине матча игра выровнялась, футболисты сборной Македонии начали действовать более агрессивно и создавать опасные моменты у ворот Акинфеева. На 72-й минуте матча главный арбитр швед Стефан Йоханнессон назначил довольно сомнительный пенальти за нарушение Сергея Игнашевича в штрафной площади россиян. Героем следующего эпизода стал Акинфеев, отразивший 11-метровый удар, который исполнил Илчо Наумоски.

После четырех игр в группе В лидирует сборная России (9 очков). Далее идут команды Словакии, Ирландии и Армении, которые имеют по 7 баллов.

Следующий матч в отборочном цикле Евро-2012 россияне проведут уже в 2011 году, 26 марта, против сборной Армении в гостях.