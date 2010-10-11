За день до матча сборной России в Македонии произошло землетрясение

Сегодня, буквально накануне отборочного матча Евро-2012 между сборными Македонии и России, в Македонии, в 100 км от столицы Скопье, произошло землетрясение магнитудой свыше 5 баллов.

Местных жителей это событие не особо встревожило: они к подземным толчкам привыкли. Не склонен особо переживать и тренер россиян Дик Адвокат. "Если честно, то я ничего даже не почувствовал, - сказал он в интервью РИА Новости. – Что касается футболистов нашей команды, они после победы в Дублине чувствуют себя уверенно. Теперь главное, чтобы этот настрой сохранился на игру с Македонией».