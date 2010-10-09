Сборная России победила Ирландию на ее поле – 3:2 (ВИДЕО)

Матч сборных Ирландии и России по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2012 в Дублине завершился выездной победой россиян со счетом 3:2.

Наша команда доминировала на протяжении большей части игры и воплотила свой игровой перевес а три гола (Кержаков – 10-я минута, Дзагоев, 28-я, Широков 51-я). Затем ирландцы сумели переломить ход игры и отыграть два мяча (Робби Кин, 72-я,с пенальти, и Лонг, 78-я). Но большего им добиться не удалось.