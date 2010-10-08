Отборочный матч Евро-2012 Ирландия - Россия - в прямом эфире Первого канала

Сегодня Первый канал покажет в прямом эфире матч сборных Ирландии и России по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2012. Прямая трансляция из Дублина начнется в 22.35 по московскому времени. Начало матча – в 22.45.

После двух первых отборочных поединков в активе россиян 3 очка, которые были добыты в гостевом матче против команды Андорры. Во второй игре подопечные Адвоката уступили в Москве одному из главных конкурентов в борьбе за путевку в финальную часть Евро-2012 - сборной Словакии. Ирландцы и словаки возглавляют группу B с 6 очками.