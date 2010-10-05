Игнашевич: «Не стоит придавать большого значения результату матча с Ирландией»

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич не считает результат предстоящего 8 октября матча со сборной Ирландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2012 слишком важным.

"Сейчас только начало отборочного цикла, и я не стал бы драматизировать ситуацию, - сказал Игнашевич во вторник на пресс-конференции в Москве. - По этой же причине не стоит придавать большого значения результату этого матча. Мы конечно постараемся взять шесть очков в матчах с Ирландией и Македонией, но смотреть турнирную таблицу и считать очки мы будем в конце отборочного цикла".



