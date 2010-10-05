Дик Адвокат: «Проблема сборной России – нехватка игровой практики у футболистов»

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат назвал одной из существенных ее проблем то, что ряд ее игроков в своих клубах не играют в основном составе, часто оказываясь в запасе.

В ближайшие дни сборной России предстоят выездные матчи отборочного турнира Евро-2012 против команд Ирландии (8 октября) и Македонии (12 октября). Вчера вызванные Адвокатом футболисты собрались в Москве и провели первые тренировки.

"Большая часть игроков сборной России, кроме тех, что выступают в ЦСКА и "Зените", находятся в своих клубах, в основном, в запасе, - рассказал Адвокат журналистам во вторник. - Это ситуация крайне неприятна для российского футбола и для сборной. Динияр Билялетдинов, Алан Дзагоев и Юрий Жирков были отправлены на дополнительную тренировку из-за того, что у них не хватает игровой практики. Надеюсь, что в клубах они делают то же самое.

Выходом из этой ситуации могло бы стать ужесточение лимита на легионеров в российском чемпионате, но беда в том, что в матчах еврокубков российским игрокам все равно придется сесть на лавку. А именно международные матчи являются проверкой всех возможностей футболистов".