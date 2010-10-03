Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Сибирью" со счетом 2:2 в выездном матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Хозяева открыл счет на 29-й минуте (Джозеф-Ренетт). Подопечные Курбана Бердыева отыгрались через пять минут после начала второго тайма с пенальти, который реализовал Кристиан Нобоа.

На 80-й минуте казанскую команду вывел вперед гол итальянского защитника Сальваторе Боккетти, но уже спустя две минуты "Сибирь" уравняла шансы - форвард Роман Беляев добил мяч в сетку.