Одемвинги сходу признан игроком месяца в Англии

Нигерийский форвард Питер Одемвинги, три года выступавший за московский "Локомотив", признан игроком месяца в английской премьер-лиге по итогам сентября, сообщает официальный сайт лиги.

Этой награды Одемвинги удостоился в первый же полный месяц своего пребывания в Англии. В августе он пополнил ряды "Вест Бромвича", в составе которого трижды отличился в пяти матчах чемпионата. Это первый в истории случай, когда игрок "Вест Бромвича" получил звание "игрок месяца".