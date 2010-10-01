Лига Европы. ЦСКА – «Спарта» – 3:0 (ВИДЕО)

Московский ЦСКА разгромил чешскую "Спарту" во 2-м туре группового раунда футбольной Лиги Европы

в Химках со счетом 3:0.

Автором первого гола стал на 72-й минуте Сейду Думбия, отличившийся после углового, который сам же и заработал. На 84-й минуте Гонсалес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой одного из чешских защитников, а спустя две минуты Думбия оформил дубль.

Набрав 6 очков из 6 возможных, ЦСКА стал единоличным лидером группы F. В 3-м туре 21 октября армейцы сыграют на выезде против итальянского "Палермо".