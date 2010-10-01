Питерский "Зенит" победил на своем поле греческий АЕК в матче 2-го тура Лиги Европы со счетом 4:2.

"Зенит" открыл счет уже на 1-й минуте матча. Губочан ударом с дальней дистанции забил красивый мяч. На 12-й минуте преимущество было удвоено усилиями центрального защитника Бруну Алвеша. На 37-й минуте встречи АЕКу удалось сократить отставание (Либеропулос). На 40-й минуте защитник АЕКа сфолил в своей штрафной на Быстрове и получил красную карточку. К "точке" подошел Лазович, который уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме игровое преимущество питерцев вылилось в красивый гол Лазовича, оформившего дубль.

Затем был назначен еще один пенальти, уже в ворота "Зенита". Его реализовал Кафес.

В другом матче группы G хорватский "Хайдук" на своем поле одолел бельгийский "Андерлехт" - 1:0. После двух туров "Зенит" уверенно лидирует в группе, набрав 6 очков.