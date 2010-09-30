Гвардиола: «Рубин», как всегда, сыграл прекрасно»

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Рубина» (1:1) рассыпался в комплиментах казанскому клубу.

«Рубин» очень хорошо сыграл в обороне. Да, у нас были моменты, мы много атаковали. Мне остается только поздравить соперника.

Месси вернулся вовремя, иначе мы бы его не выпустили. Конечно, он может играть значительно лучше. Но не забывайте: «Рубин» хорошо оборонялся. А тактически мы сыграли совсем неплохо.

Случалось ли когда-нибудь «Барселоне» три раза подряд не обыгрывать одного соперника, уступающего ей в классе? Надо спросить у историков футбола. «Рубин», как всегда, прекрасно сыграл, это здорово, что у нас такой сильный соперник. Никаких отрицательных эмоций результат матча у меня не вызвал.

В составе «Рубина» никого не могу выделить. Все сыграли очень хорошо».