Красич: «Не думал, что так быстро стану в «Ювентусе» своим»

Полузащитник «Ювентуса» Милош Красич, сделавший хет-трик в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу против «Кальяри» (4:2), признался, что на удивление быстро адаптировался в самой титулованной команде этой страны.

«Новая команда, новый чемпионат, новая страна – по идее перемены должны были потребовать какого-то времени на адаптацию. Я, конечно, чувствовал, что быстро стану своим в «Ювентусе». Но что настолько быстро – не ожидал.

Я настраивался на то, чтобы уже в первых матчах показать свой лучший футбол. Конкуренция в «Ювентусе» высока, и мне нужно было доказать, что достоин места в стартовом составе. Впрочем, сезон только начался, так что радоваться преждевременно. Необходимо продолжать в том же духе. Самое главное, чтобы «Юве» добивался хороших результатов.

В команде сменился тренер, пришло новое руководство. Кроме того, были приобретены несколько футболистов.

Неудивительно, что все эти события повлекли немало изменений, в частности, «Ювентус» выступает по иной тактической схеме. На мой взгляд, ничего страшного пока не случилось. Мы обязательно поправим свои дела. «Ювентус» – большой клуб, который в этом сезоне поборется за чемпионский титул. Скоро мы наверняка поднимемся в таблице – я в этом нисколько не сомневаюсь», – сказал Красич в интервью Bobsoccer.ru.