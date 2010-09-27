Полузащитник «Ювентуса», в недавнем прошлом игрок ЦСКА Милош Красич забил три гола в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:2).

Серб открыл счет в игре на 13-й минуте, а затем вновь вывел «Юве» вперед – на 34-й минуте. На 70-й минуте Красич забил четвертый гол своей команды во встрече. Это первые голы бывшего армейца в Италии. Ранее он сделал три результативных передачи.

У «Юве» забил также Бонуччи (57), а у «Кальяри» оба гола на счету Матри (20, 81).