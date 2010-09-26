После поражения харьковского «Металлиста» на своем поле от «Шахтера» (1:2) в матче чемпионата Украины местные фанаты устроили массовую атаку на автобусы донецкого клуба.

При отбытии команды и тренерского штаба «Шахтера» со стадиона «Металлист» в сторону автобуса «горняков» полетели разного рода тяжелые предметы. Один из них разбил стекло по левому борту автолайнера, но благо тот оснащен многослойным стеклопакетом, внутрь автобуса предметы не попали.

Кроме того, пострадали еще два автобуса из Донецка: в Харькове камнями и другими тяжелыми предметами был закидан автобус Академии ФК "Шахтер", а уже под Чугуевым был забросан камнями один из четырех автобусов с болельщиками. Два пострадавших автобуса остались в Чугуеве для выяснения обстоятельств, а три - направились в Донецк.

"Металлист" издал официальное заявление, в котором выразил «возмущение подлыми и хулиганскими действиями» нападавших лиц, и расценил «действия против донетчан как действия против нашего клуба».