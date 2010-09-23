Наказаны 13 мексиканских футболистов, снявших 14 проституток и трансвестита

Мексиканская федерация футбола подвергла наказанию 13 футболистов национальной сборной, которые грубо нарушили распорядок после товарищеского матча со сборной Колумбии в Монреале, вызвав для развлечений 14 проституток и трансвестита.

Главными виновными признаны Карлос Вела, играющий в лондонском «Арсенале», и Эфраин Хуарес, выступающий за шотландский «Селтик». Они на полгода отстранены от игр за сборную и оштрафованы на 50 тысяч песо (4 тысячи долларов).

Вела и Хуарес нарушили четыре внутрикомандных правила, в то время как остальные их соратники по веселью — всего одно, поэтому они отделались лишь штрафами на ту же сумму 50 тысяч песо. Они выписаны Гильермо Очоа, Франсиско Родригес, Карлос Сальсидо, Андрес Гуардадо, Херардо Торрадо, Пабло Баррера, Джованни дос Сантос, Хавьер Эрнандес, Рафаэль Маркес, Энрике Эскеда и Эктор Морено.

Кому из виновных принадлежала идея разбавить компанию проституток трансвеститом, не сообщается.