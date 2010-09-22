Председатель Профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко заявил, что самарский футбольный клуб "Крылья Советов", отстранив от работы трех игроков - Руслана Аджинджала, Александра Белозерова и Сергея Будылина – поступил так без весомых на то оснований.

Во вторник вечером все три игрока были уволены с формулировкой "за снижение спортивных результатов и отношение к своим профессиональным обязанностям". Это произошло за два месяца до того, как завершался срок действия их контрактов с клубом.

"Реакция профсоюза на это решение клуба негативная, поскольку никаких оснований для увольнения не было. Указанная мотивировка не может считаться основанием для увольнения, поскольку она довольно субъективна. Используя это основание, при желании клуб может уволить любого футболиста. Более того, этим решением клуб сильно ударил по собственной репутации. Ведь игроки, с которыми так некрасиво расстались, много сделали для "Крыльев", - приводит РИА Новости слова Леонченко, который уточнил, что пока никто из футболистов так и не получил официального уведомления об увольнении.

"По факту футболисты еще продолжают числиться в клубе, они только отстранены от тренировочного процесса, - рассказал по телефону о подробностях этого дела глава ПФТ. - Однако вскоре должны быть подготовлены все документы, и игроки будут уволены. Со своей стороны мы постараемся, чтобы все права игроков были защищены".

Расставшись с игроками, "Крылья Советов" остались в долгу перед ними. По словам Леонченко, несмотря на обещания, руководство клуба так и не погасило перед футболистами задолженность по зарплате.

"Клуб сейчас находится в непростом как спортивном, так и финансовом положении. Команда ведет борьбу за выживание в премьер-лиге, в то время как прошлогодние долги, которые должны были гаситься по ходу сезона, так и остались незакрытыми. В том числе и перед увольняемыми футболистами", - рассказал Леонченко.

После того как Аджинджал, Белозеров и Будылин будут официально уволены из клуба и получат все соответствующие документы, они примут решение относительно своих дальнейших шагов. Не исключено, что они подадут заявление в Палату по разрешению споров. После отстранения от работы они заявили, что не согласны с решением руководства "Крыльев Советов".