"Крылья Советов" выгнали трех ведущих футболистов

Самарские "Крылья Советов" разорвали контракты с тремя ведущими игроками - Сергеем Будылиным, Русланом Ажинджалом и Александром Белозеровым (на фото - слева направо), сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Причиной расторжения контрактов названо снижение спортивных результатов и отношение к своим профессиональным обязанностям. Решение довели до сведения футболистов перед тренировкой.

"Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Белозеров и Будылин считались лидерами обороны волжского клуба, а полузащитник Аджинджал носил капитанскую повязку.