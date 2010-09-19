Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Реал» - 1:2 (ВИДЕО)

Мадридский «Реал» одержал победу над "Реал Сосьедадом" в выездном матче третьего туре чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1.

У победителей отличились Анхель Ди Мария (51-я минута) и Криштиану Роналду (74), а у хозяев - Рауль Тамудо (62). Теперь в активе "Реала" 7 очков, и он возглавил таблицу. Ближайшие соперники мадридцев - "Атлетико" и "Валенсия" - набрали на очко меньше и имеют одну игру в запасе.