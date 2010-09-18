В стартовом матче 21-го тура чемпионата России по футболу пермский "Амкар" выиграл на своем поле у "Крыльев Советов" со счетом 2:1.

Счет открыли хозяева поля - отличился Стевица Ристич (14-я минута), воспользовавшись ошибкой вратаря "Крыльев" Эдуардо Лобоса. В концовке первого тайма самарцы отыгрались (Евгений Савин). А в начале второй 45-минутки подопечные Рашида Рахимова забили со стандарта победный гол - его автором стал Андрей Топчу.

"Крылья Советов", занимающие предпоследнее место в турнирной таблице, усложнили свое положение в борьбе за место в премьер-лиге.