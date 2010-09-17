У «Терека» появился фарм-клуб в Камеруне

У грозненского «Терека» появился фарм-клуб в Камеруне, сообщает официальный сайт «Терека».

Команда, которая называется «Лотус Терек», выступает в третьей лиге чемпионата Камеруна. Ее главный тренер – бывший игрок сборной Камеруна Томас Либих, двукратный обладатель Кубка Африки, участник чемпионатов мира 1990 и 1994 годов. Средний возраст команды 17 лет.

С инициативой о создании фарм-клуба вышла африканская сторона, с которой у грозненцев сложились партнерские отношения посредством переговоров через футболиста клуба Ги Эссаме.

«Терек» будет следить за выступлением «Лотус Терека» в национальном чемпионате и персонально за молодыми игроками. Лучшие из них будут приглашаться на стажировку в грозненский клуб, с теми, кто подает надежды, будут заключаться контракты.