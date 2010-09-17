Валерий Газаев остается на посту главного тренера киевского «Динамо», так как президент клуба Игорь Суркис отверг возможность его отставки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Динамо».

В четверг киевское "Динамо" не смогло на своем поле обыграть белорусский БАТЭ (2:2) в рамках первого матча группового этапа Лиги Европы. После чего Газаев решил обсудить с Суркисом свои перспективы в команде. Итогом их встречи стало продолжение работы российского специалиста.