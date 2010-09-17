Одемвинги: «Россия опозорится на весь мир, если примет мундиаль»

Нападающий английского «Вест Бромвича» Питер Одемвинги, в недавнем прошлом выступавший за «Локомотив», обратил внимание на проблему расизма, с которой, по его мнению, неизбежно столкнется Россия в случае получении права проведения чемпионата мира по футболу.

В своем предположении Одемвинги оттолкнулся от эпизода, когда на матче 18-го тура премьер-лиги «Динамо» – «Локомотив» (3:0) болельщики железнодорожников вывесили баннер, на котором выражались язвительные слова благодарности английскому клубу, купившему нигерийца, а также был изображен банан.

«Остается поблагодарить так называемых болельщиков, которые это вывесили. Что они хотели сказать этим посланием, сказать не берусь. Но факт остается фактом: спровоцирован никому не нужный скандал. По большому счету мне плевать на этот баннер. К моменту его появления я уже вовсю осваивался в Англии и забил первый гол.

Что касается перспективы проведения чемпионата мира в России, то я не против. Но при этом задумываюсь: как в такой атмосфере можно провести турнир столь серьезного уровня? Ведь в Россию приедут тысячи африканцев, азиатов, латиноамериканцев. И что будет, если в их адрес – будь то участников или болельщиков – раздадутся эти звериные выкрики? Или баннер очередной кто-нибудь сочинит. Россия опозорится на весь мир», - приводит слова Одемвинги «Советский спорт».