После матча с БАТЭ Газзаев попрощался с киевским «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев после ничьей с БАТЭ (2:2) в групповом раунде Лиги Европы сообщил, что близок к тому, чтобы подать в отставку.

«Результат нас абсолютно не устраивает. Игра во втором тайме - тоже. Все очень плохо. Виноват главный тренер. Завтра я попытаюсь связаться с президентом и принять решение», - сказал расстроеный Газзаев на пресс-конференции.

Киевляне ранее проиграли «Аяксу» и не смогли пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. В чемпионате Украины «Динамо» отстает от «Шахтера» на два очка.