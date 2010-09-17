Питерский "Зенит" одержал уверенную победу в стартовом матче группового этапа Лиги Европы в гостях над бельгийским "Андерлехтом" – 3:1.

Героем матча стал Александр Кержаков, показавший феноменальную игру в первом тайме и еще до перерыва оформивший хет-трик (8-я, 33-я, 44-я минуты). Он открыл счет после флангового навеса Сергея Семака, который действовал на непривычной для себя позиции правого защитника. Второй гол Кержакова состоялся после выхода один на один с вратарем, который ему организовал Роман Широков. Третий мяч получился самым красивым – мощный удар точно в дальнюю девятку.

Хозяева поля один мяч отыграли благодаря голу с углового защитника Роланда Юхаса во втором тайме.