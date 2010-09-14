Казанский "Рубин" начинает сегодня свою вторую кампанию в футбольной Лиге чемпионов. Он встречается в гостях с датским "Копенгагеном".

В прошлом сезоне «Рубину» удалось произвести сенсацию, обыграв грозную "Барселону" на ее поле (2:1), а затем не уступив ей и дома (0:0). "Рубин" до последнего сохранял шансы на выход из "группы смерти", но и итоговое третье место в компании "Барсы", "Интера" и киевского "Динамо" было расценено позитивно.

Сейчас "Рубин" ставит цель выйти в плей-офф, коль скоро группа попалась не столь сложная, как тогда, хотя в ней вновь присутствует "Барселона". "Копенгаген" и греческий "Панатинаикос" казанцам по зубам, и в этой ситуации очень важно стартовать с победы.

Матч начнется в 22.45 мск, доступными российскими каналами он не транслируется.