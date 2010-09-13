"Рубин" прилетел в Копенгаген на матч Лиги чемпионов

Казанский "Рубин" прилетел чартерным рейсом в Копенгаген. Завтра он проведет в столице Дании первый матч группового турнира Лиги чемпионов с "Копенгагеном", сообщает "Спорт-Экспресс".

На игру прибыли все футболисты, включая не заявленных на ЛЧ Романа Шаронова, Андрея Горбанца, Дато Квирквелия, а также травмированных Евгения Баляйкина и Александра Рязанцева.

Горбанца, игравшего в субботу матч чемпионата России с "Амкаром" (3:0), в стартовом составе заменит, скорее всего, Гекдениз Карадениз или Обафеми Мартинс. Кроме того, ожидается выход на поле выйдет новичок команды - итальянского защитника Сальваторе Боккетти.

Помимо "Копенгагена", соперниками «Рубина» в групповом турнире ЛЧ являются испанская "Барселона" и греческий "Панатинаикос".