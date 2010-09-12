Московское «Динамо» выиграло на своем поле у грозненского "Терека" со счетом 3:1 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Грозненцы открыли счет благодаря голу Лахиялова на 35-й минуте. Через 8 минут Кураньи сравнял его. Роковой для "Терека" стала очередная вратарская ошибка Годзюра, который не смог рассчитать траекторию полета мяча после навеса Самедова, и тот опустился в сетку. На 73-й минуте точку в матче поставил Семшов.