Чемпионат России по футболу-2011/2012 пройдет в три круга

Чемпионат России по футболу-2011/2012, который будет носить переходный характер и продолжаться полтора года, пройдет в три круга вместо двух, сообщает президент РФПЛ Сергей Прядкин. После этого чемпионата будет введена система «осень – весна».

«Мы рассматривали три варианта. Остановились в итоге на том, что чемпионат пройдет в три круга, с начала одной весны по конец следующей.

Последний этап будет проведен по необычной схеме. В соответствии с турнирным положением участники будут разбиты на две группы по восемь команд. Первая восьмерка разыграет медали и путевки в еврокубки, а вторая определит два клуба, которые вылетят. И обязательно – стыковые матчи между третьей командой премьер-лиги с конца и бронзовым призером первого дивизиона! Я уже в этом году пытался добиться их введения, но просто не успел. Мы с Сергеем Фурсенко говорили на эту тему, но выборы президента РФС состоялись поздновато, и календарь к тому моменту был уже сверстан. В любом случае благодаря такой системе наш футбол станет чище, уменьшится так называемое «турнирное болото».

Заключительный тур трехкругового чемпионата намечен ориентировочно на первую декаду мая, на 5 – 6-е числа. А с первого сезона по системе «осень – весна» мы должны соответствовать регламентам ФИФА и УЕФА. Получается, первый тур пройдет примерно 28 – 29 июля. А последний перед перерывом – 24 – 25 ноября», – цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».