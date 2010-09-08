Владимир Быстров: «В матче со Словакией произошел несчастный случай!»

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Владимир Быстров поделился мнением о проигранном национальной командой сборной Словакии матче отборочного этапа Евро-2012.

«Я считаю, наша команда играла достойно. Но не удалось реализовать свои моменты. Мы прогнозировали, что словаки будут играть фактически на своей половине поля. За первый тайм соперник один раз подошел к нашим воротам и забил. Произошел несчастный случай! Будем работать дальше, впереди восемь матчей, в которых нужно играть и добиваться победы.

Никто на не обращал внимания на трудности, связанные с перелетом из Андорры. Все и так прекрасно знали, что предстоит тяжелый матч. В данном случае нельзя было терять очки. Но это футбол, где все случается.

Словаки, повторяю, один раз ударили по нашим воротам и забили гол. Мы же искали возможности забить. Они были, но не повезло с реализацией. Наша команда не остановилась после пропущенного гола, а продолжала искать ключи к воротам соперника. К сожалению, сегодня словакам повезло больше.

Мы дали большую фору одному из главных конкурентов. Теперь у нас нет права на ошибку. Нужно выходить на поле и побеждать в оставшихся матчах», – цитирует Быстрова «Спорт-Уикэнд».