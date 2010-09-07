Жирков: «Если хотим выйти на Евро, обязаны обыгрывать словаков дома»

Игрок сборной России по футболу Юрий Жирков поделился мнением о предстоящем отборочном матче Евро-2012 со сборной Словакии.

«Видел несколько матчей Словакии, в том числе и на чемпионате мира, так что представление имею. Вязкая, сковывающая по рукам и ногам соперника команда, имеющая к тому же несколько сильных футболистов в атаке, в чем смогли убедиться итальянцы.

Предстартовое волнение – это нормально, а вот тревоги ни в коем случае быть не должно. Если хотим выйти на чемпионат Европы, а мы этого очень хотим, словаков дома обыгрывать обязаны», – цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».