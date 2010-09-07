Дик Адвокат сам теперь будет назначать игроков для общения с прессой

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат отныне сам будет определять игроков, которые должны общаться с прессой, сообщил пресс-атташе команды Илья Казаков.

«В самолете по пути в Москву мы с Адвокатом еще раз заговорили о проблеме общения команды с прессой в смешанной зоне. Когда Дик впервые увидел, что никто из игроков не остановился перед микрофонами (это было в прошлый вторник), он был очень удивлен. Спросил: не бойкотируют ли футболисты журналистов? Я ответил, что нет.

Тренеру был предложен вариант, когда он сам называет двух-трех игроков, которые должны остановиться после очередной тренировки в смешанной зоне. Адвокат сказал, что это неплохо, и развил идею, взяв на предматчевую пресс-конференцию двух футболистов», – цитирует Казакова «Советский спорт».