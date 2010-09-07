Матч Россия – Словакия – сегодня в прямом эфире Первого канала

Сегодня сборная России по футболу проведет в Москве матч отборочного цикла чемпионата Европы-2012 против команды Словакии. Он начнется в 19.00, прямую трансляцию со стадиона «Локомотив» будет вести Первый канал.

Матч станет первым серьезным испытанием для Дика Адвоката на посту тренера российской национальной команды. Его официальный дебют состоялся в минувшую пятницу в Андорре, где сборная России взяла запланированные три очка (2:0). До этого была еще одна невыразительная победа в товарищеском матче с болгарами (1:0).

Словакия пробилась летом в 1/8 финала ЧМ-2010, доказав свою боеспособность. Ранее сборные России и Словакии встречались пять раз, и пока в этом противостоянии равновесие: по одной победе и три ничьи.