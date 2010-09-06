Нападающий словаков Виттек: «Стиль россиян удобен для нас»

Нападающий сборной Словакии по футболу Роберт Виттек, один из лучших бомбардиров ЧМ-2010 (4 гола), высказался по поводу предстоящего отборочного матча Евро-2012 против России, который пройдет завтра на столичном стадионе «Локомотив».

«Нас ожидает сложный матч с классным соперником, но стиль россиян подходит нам больше, чем стиль наших последних соперников, македонцев, - цитирует Виттека словацкое издание Sport. - У России есть отличные игроки и в обороне, и в атаке, однако их защита может рассыпаться, так как в их команде все любят ходить вперёд. Поэтому мы можем поймать их на быстрой контратаке».