Матч Андорра – Россия - в прямом эфире ТК «Россия 1»

Сегодня телеканал «Россия 1» покажет в прямом эфире футбольный матч Андорра – Россия. Он начнется в Андорра-ла-Велье в 20.30 мск. Начало трансляции – в 20.40.

Этой игрой наша сборная начинает борьбу за путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2012 года. Матч станет первым официальным для Дика Адвоката, сменившего на посту главного тренера Гуса Хиддинка. В августе под руководством Адвоката россияне победили в товарищеской встрече болгар (1:0).