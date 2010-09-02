Дик Адвокат о матче с Андоррой: «Чем мы проще будем играть, тем лучше»

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат высказал свое мнение о предстоящем отборочном матче Евро-2012 против Андорры.

«Андоррцы используют маленькие размеры своего поля и будут действовать максимально компактно в обороне и агрессивно в отборе. А наша задача будет заключаться в том, чтобы как можно лучше контролировать мяч и находить бреши. Надеюсь, что на этот раз мы закончим игру в полном составе.

Я уже поговорил с Торбинским о том, что произошло в последнем туре, где его удалили за грубость. Надеюсь, он меня понял. Быстров тренируется в общей группе, но по-прежнему испытывает боль.

У нас не было времени, чтобы сделать игру хорошей. Чем проще будем играть, тем лучше. По возможности хотелось бы выиграть», – цитирует Адвоката Sportbox.ru.