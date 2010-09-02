Матчи «Спартака», ЦСКА и «Зенита» в 1/8 финала Кубка России отложены до весны

Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу, в которых участвуют «Спартак», ЦСКА и «Зенит», перенесены на весну будущего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Точная дата проведения этих игр пока не определены, но они, очевидно, будут наряду с Суперкубком открывать новый футбольный сезон. Согласно жребию, красно-белые на этой стадии должны отправиться в гости к «Сибири», питерцы – к «Анжи», а армейцы – принять «Шинник».

Официально решение о переносе встреч трех названных пар должно быть принято сегодня. Остальные пять матчей пройдут 22 сентября, как и планировалось.