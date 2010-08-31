Тренер сборной Португалии Кейруш дисквалифицирован на полгода
31 августа 2010, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер сборной Португалии по футболу Карлуш Кейруш дисквалифицирован на 6 месяцев за противодействие работе антидопинговых служб, сообщает АР.
Наказание Кейруш получил от Португальского антидопингового агентства за инцидент перед чемпионатом мира. Тогда он проявил агрессию в отношении допинг-офицеров, которые были посланы в расположение сборной Португалии, чтобы взять пробы футболистов, помешав им исполнить свои обязанности.
Ранее Кейруш был дисквалифицирован за то же самое национальной футбольной федерацией сроком на месяц. Руководить командой в его отсутствие будет ассистент - Агоштину Оливейра.