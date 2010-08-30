Сборная России вылетит в Андорру за 2 дня до игры

Сборная России по футболу вылетит в Андорру за два дня до отборочного матча Евро-2012 с командой этой страны, сообщил тренер россиян Дик Адвокат в интервью официальному сайту Российского футбольного союза.

"Команда сегодня собирается в гостинице, во вторник будет тренировка и в среду утром. В среду же вылетаем в Андорру. Дорога не близкая, поэтому вылетаем на день раньше, чем обычно", - рассказал Адвокат.

При этом он напомнил, что в ноябре 2007-го россияне с трудом обыграли в гостях сборную Андорры (1:0), вдобавок потеряв из-за удаления Андрея Аршавина на первые два матча Евро-2008.

"Надеюсь на хороший старт в игре с Андоррой и что на игру со Словакией придет полный стадион. Поддержка болельщиков нам очень нужна", - добавил Адвокат.

Матч с Андоррой состоится 3 сентября, домашняя игра со Словакией пройдет 7 сентября.