Сборная России вылетит в Андорру за 2 дня до игры
30 августа 2010, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России по футболу вылетит в Андорру за два дня до отборочного матча Евро-2012 с командой этой страны, сообщил тренер россиян Дик Адвокат в интервью официальному сайту Российского футбольного союза.
"Команда сегодня собирается в гостинице, во вторник будет тренировка и в среду утром. В среду же вылетаем в Андорру. Дорога не близкая, поэтому вылетаем на день раньше, чем обычно", - рассказал Адвокат.
При этом он напомнил, что в ноябре 2007-го россияне с трудом обыграли в гостях сборную Андорры (1:0), вдобавок потеряв из-за удаления Андрея Аршавина на первые два матча Евро-2008.
"Надеюсь на хороший старт в игре с Андоррой и что на игру со Словакией придет полный стадион. Поддержка болельщиков нам очень нужна", - добавил Адвокат.
Матч с Андоррой состоится 3 сентября, домашняя игра со Словакией пройдет 7 сентября.