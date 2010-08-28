Чемпионат России, 19-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 19-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в с субботы по понедельник.

ТЕРЕК - СПАРТАК

28 августа. Грозный. 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Онлайн).

АМКАР - РОСТОВ

28 августа. Пермь. 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол).

САТУРН - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

28 августа. Раменское. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол).

СПАРТАК Нч - РУБИН

28 августа. Нальчик. 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол).

ТОМЬ - ДИНАМО

29 августа. Томск. 13.45 (НТВ Плюс Наш футбол).

ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ

29 августа. Москва. 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол).

ЦСКА - АЛАНИЯ

29 августа. Химки. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD. Россия 2 - 22.25, запись).

АНЖИ - СИБИРЬ

30 августа. Махачкала. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол).