Чемпионат России, 19-й тур: расписание матчей и трансляций
28 августа 2010, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 19-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в с субботы по понедельник.
ТЕРЕК - СПАРТАК
28 августа. Грозный. 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Онлайн).
АМКАР - РОСТОВ
28 августа. Пермь. 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол).
САТУРН - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
28 августа. Раменское. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол).
СПАРТАК Нч - РУБИН
28 августа. Нальчик. 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол).
ТОМЬ - ДИНАМО
29 августа. Томск. 13.45 (НТВ Плюс Наш футбол).
ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ
29 августа. Москва. 16.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол).
ЦСКА - АЛАНИЯ
29 августа. Химки. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт HD. Россия 2 - 22.25, запись).
АНЖИ - СИБИРЬ
30 августа. Махачкала. 18.00 (НТВ Плюс Наш футбол).