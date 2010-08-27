Дик Адвокат назвал состав сборной России на матчи с Андоррой и Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат объявил список из 21 игрока, вызванного для участия в матчах отбора Евро-2012 с Андоррой и Словакией (3 и 7 сентября). Сборная России соберется для подготовки к матчам 30 августа.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Динамо»), Вячеслав Малафеев («Зенит»).

Защитники: Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Юрий Жирков («Челси» Англия), Денис Колодин («Динамо»).

Полузащитники: Динияр Билялетдинов («Эвертон» Англия), Владимир Быстров, Константин Зырянов, Роман Широков (все – «Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Игорь Семшов («Динамо»), Дмитрий Торбинский («Локомотив»).

Нападающие: Андрей Аршавин («Арсенал» Англия), Алан Касаев («Рубин»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм» Англия), Павел Погребняк («Штутгарт» Германия), Дмитрий Сычев («Локомотив»).