"Рубин" купил бразильца Карлоса Эдуардо примерно за 20 млн евро

Бразильский полузащитник Карлос Эдуардо, ранее выступавший за немецкий "Хоффенхайм", официально стал игроком "Рубина", сообщает официальный сайт казанского клуба.

Соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на четыре года. По оценкам СМИ, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.

Играя на позиции атакующего полузащитника, Карлос Эдуардо провел за немецкую команду 80 матчей и забил 18 голов. В ноябре 2009 года он дебютировал в сборной Бразилии и провел за нее четыре товарищеские игры. Карлос Эдуардо входил в расширенный состав сборной на чемпионат мира в ЮАР, но в окончательную заявку не попал.