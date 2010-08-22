Чемпионат России. «Рубин» - «Сатурн» - 2:0 (ВИДЕО)

Казанский «Рубин» победил подмосковный «Сатурн» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу на своем поле со счетом 2:0.

На 33-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти. На 53-й минуте гости остались вдесятером: был удален Андрей Каряка. После этого «Рубин» закрепил успех голом Алексея Медведева на 69-й минуте, и спокойно довел встречу до победы.

"Рубин" вышел на 2-е место, набрав в 18 матчах 36 очков. У лидирующего в первенстве питерского «Зенита» на данный момент 40 очков в 16 играх.